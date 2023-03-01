ماذا فعل فيريرا لحل أزمة العقم التهديفى للزمالك

حاول البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حل الأزمة الهجومية للفريق قبل لقاء بيراميدز في بطولة الدوري.

ووضع فيريرا برنامج منفرد للمهاجمين بعد مران اليوم، وبالتحديد للثلاثي سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون.

وبعد خروج جميع اللاعبين من الملعب وانتهاء التدريب، طلب فيريرا وضع تدريبات تأهيلية منفردة للثلاثي من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل.

وخاض محمود حمدي "الونش" ومحمود شبانة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أن يخضع الثنائي لبرنامج تدريبي بدني تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح تعليمات فنية خاصة لكل من محمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط بالفريق خلال مران، اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة؛ استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وقام فيريرا بالحديث مع الثنائي بعد انتهاء الجزء الأول من التقسيمة الفنية حول بعض المهام المطلوبة منهما، وتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تدريبيًا خاصًا للخماسي سيد عبدالله "نيمار" وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران، اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب هذه المجموعة على بعض الفقرات الفنية.

وخاض باقي اللاعبين التقسيمة الفنية التي شهدت منح المدير الفني للزمالك بعض التعليمات لهم لتنفيذها.