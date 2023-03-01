في عدد مارس 2023.. «ميريت» تناقش الجوانب السياسية والثقافية في لعبة كرة القدم

صدر العدد رقم (51)- مارس 2023، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "كرة القدم.. لعبة سياسية ومنافسة ثقافية"، ويتضمن سبعة مقالات تتناول اللعبة الجماهيرية الأولى في العالم من جوانبها المتعددة: السياسية والاقتصادية والثقافية، والدينية أيضًا، فقد كتب د.شريف صالح مقالًا بعنوان "ما الدنيا إلا ملعب كبير تديره الفيفا"، وكتب عصام الزهيري عن "الإخوان والألتراس.. صراع الإيديولوجي الديني والإيديولوجي الرياضي"، وكتب عبد الرحيم طايع "كرة القدم.. خِفَّة المنطوق وثِقَل المفهوم (الكرة وما أدراكم ما الكرة!)"، وكتب الدكتور عبد الكريم الفرحي (من المغرب) عن "المونديال في السياق التداولي العربي"، وكتب محمد الحباسي (من تونس) يتساءل "لِمَ لمْ تعد كرة القدم مجرد لعبة أو أوبرا يعزفها البشر جميعًا؟"، وكتب الدكتور وائل محمد المتولي إبراهيم عن "الأنشطة الرياضية كأحد آليات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة"، وأخيرًا كتبت سارة أبو ريا عن "مونديال قطر 2022 بين السياسة والإعلام البديل".

الافتتاحية التي يكتبها رئيس التحرير جاءت هذا العدد تحت عنوان "محمد أبو تريكة.. كيف اخترق الإخوان المسلمون كرة القدم في مصر؟!"، ويتناول الخلط بين (قدرية) لاعبي كرة القدم الناتجة عن احتمالية تعرضهم للخطر بنسبة كبيرة، مما يفقدهم مكانتهم الشعبية ورواتبهم الكبيرة، وبين وصم بعضهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأن بعض الأفعال تؤيد هذه الفكرة، مثل رفع محمد أبو تريكة شعار "تضامنًا مع غزة"، ورفع اللاعب أحمد عبد الظاهر شعار رابعة بشكل صريح.

في باب "إبداع ومبدعون"، تضمن ملف "رؤى نقدية" سبعة مقالات على النحو الآتي: الغزل في ديوان "الخبز أرزى" بقلم الدكتور عوض الغباري، السقوط في شرنقة الأنثى.. في "ظلال جسد.. ضفاف الرغبة" بقلم الدكتور مصطفى عطية جمعة، الخال ميلاد من إنسانية الفطرة إلى ذكورية التكوين بقلم الدكتورة غادة كمال سويلم، ماهية فلسفة التكنولوجيا.. رؤية سوسيولوجية- نقدية للدكتور حسام الدين فياض (من سوريا)، الفرق بين "الظاء" و"الضاد" من حيث المخرج والصفات بقلم زيد صالح الفقيه (من اليمن)، مثالب هوميروس.. السرد، والسرد المضاد للدكتور محمد الديهاجي (من المغرب)، والتاريخ.. الملاذ الأخير للدفاع عن الواقع في رواية حصن الزيدي للدكتورة زينب العسال.

وتضمن ملف "الشعر" اثنتي عشرة قصيدة للشعراء: شعيب خلف، حسونة فتحي، ديمة محمود، شمس المولى، علي الجمَّال، ياسمين رحومة، مصطفى التركي، خالد أمزال (من المغرب)، فراس حج محمد (من فلسطين)، عزيز عواملة (من الأردن)، محمد نذير جبر (من سوريا)، ومنعم رحمه (سوداني مقيم في فرنسا).

كما تضمن ملف "القصة" ست قصص للأدباء والكُتَّاب: سمير المنزلاوي، عاطف محمد عبد المجيد، دينا نبيل، محمد فيض خالد، رولا عبيد (سورية تقيم في مصر)، وسحر الجمال.

باب "نون النسوة" تم تخصيصه هذا العدد لمناقشة ديوان "كأنها القيامة" لنهاد زكي، وتضمن ثلاثة مقالات: "كأنها القيامة".. خطاب البعث والولادة بقلم الدكتورة ناهد راحيل، استراتيجيات الأنوثة.. قراءة في ديوان "كأنها القيامة" للشاعرة نهاد زكي بقلم الشاعر مؤمن سمير، وقُمصان سيلفيا بلاث وفيرجينيا وولف في "كأنها القيامة" لنهاد زكي بقلم عبد النبي عبادي.

تضمن باب "تجديد الخطاب" تضمن أربعة مقالات في هذا العدد: أزمة الفكر الإسلامي، علم الحديث نموذجًا بقلم سامح عسكر، الطب والتداوي في العقل الرجعي بقلم محمد داود، في العلاقة الملتبسة بين اللغة والتجربة في الثقافة العربية الإسلامية بقلم كاهنة عباس (من تونس)، وهل الغرب منبع للعنف الديني عند المسلمين؟ بقلم جمال عمر.

وتضمن باب "حول العالم" مقالًا للكاتب السوداني ناصر السيد النور بعنوان "فقه الترجمة: الحدود والمحاذير".

باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه سمير درويش مع الشاعر أحمد الشهاوي بعنوان "هناك خفَّة وإهمال واستسهال وضعف في الثقافة عند البعض، هناك كُتب شعريةٌ فيها من "الفهلوة" والادَّعاء أكثر مما فيها من الشِّعر!"، وفي ملف "رأي" كتبت الدكتورة أسماء عبد العزيز مصطفى مقالًا بعنوان "عن الحب.. هل اختبرت السعادة أم الراحة؟".

ملف "كتب" تضمن قراءتين: "الفيضان".. رهان الكاتب (حيدر حيدر) على ثورية الحرف بقلم سمية عبد المنعم، والبعد الدرامي في رواية "الرماد الذي غسل الماء" للروائي عز الدين جلاوجي بقلم خديجة مسروق (من الجزائر)، وتضمن ملف "المسرح" مقالًا لشاهيناز الفقي عن "المسرح الشعري المصري.. بين آلام إيزيس والست هدى".

لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان العراقي يوسف الناصر (1952)، الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية جاذبية سري (1925- 2021)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي الليبي سند الأحلافي (1989).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.