الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تطرد دبلوماسيين ألمانيين

إيران
إيران

طردت إيران دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في طهران، ردا على إجراء مماثل في حق دبلوماسيين إيرانيين قررت برلين طردهما في 22 فبراير بعد صدور حكم الإعدام على مواطن إيراني-ألماني على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.

وأفادت الوزارة في بيان عن "طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.

وكانت برلين أعلنت في 22 فبراير طرد دبلوماسيين إيرانيين واصفة الحكم على المعارض جمشيد شارمهد البالغ 67 عاما بالإعدام بأنه "غير مقبول بتاتا".

واتهم هذا الأخير بالمشاركة في اعتداء على مسجد في شيراز في جنوب إيران أسفر عن سقوط 14 قتيلا في أبريل 2008.

وأخذ عليه القضاء أيضا إقامة علاقات "مع ضباط في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية" و"محاولة الاتصال بعملاء من الموساد الإسرائيلي".
ودحض داعمو شارمهد في ألمانيا هذه الاتهامات ودعوا برلين إلى "التحرك فورا لإنقاذ حياته".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان الأربعاء ان "جمهورية إيران الإسلامية ستتحرك بحزم ضد اي طلب مبالغ به" بشأن هذا الحكم.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن طرد الدبلوماسيين الألمانيين "تعسفي وغير مبرر"، معتبرا أنه "ليس هناك ما يُلامان عليه".

وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.

إيران طهران إيراني-ألماني الخارجية الإيرانية وزارة الخارجية الإيرانية

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