الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 271 مليون جنيه.. بدء مشروع تطوير «ميدان المساجد» بالإسكندرية

جانب من تفقد مشروع
جانب من تفقد مشروع تطوير ميدان المساجد بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إشارة البدء في مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبوالعباس بنطاق حى الجمرك، بتكلفة مقترحة نحو 271 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهراً، وذلك تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة في المحافظة.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مشروع تطوير ساحة المرسي أبوالعباس «ميدان المساجد» يأتي في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة، والتي منها «ميدان المساجد» الواقع فى نطاق حى الجمرك أقدم أحياء المحافظة، والتى سيكون لها عائد على الاقتصاد القومى البيئى، وكذلك تطوير مستوى ومفهوم السياحة الداخلية.

وأوضح المحافظ أن ميدان المساجد لم يتم تطويره منذ عام 1943م، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تطوير شامل وكامل للميدان تنسيقاً مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية.

وأضاف المحافظ أن التطوير يشمل تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد الامام البوصيري، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى نظرًا لتصدع السقف والحوائط الذي نتج عن تسرب المياه الجوفية وكذلك تهالك شبكة الصرف الصحى مما أدى لإنهيار أرضية المحلات.

وطمأن المحافظ المواطنين بأن المسجد سيظل مفتوح خلال أعمال مشروع التطوير، مضيفًا أننا حرصنا على توفير أماكن للمترددين على المسجد أثناء الليالي والاحتفالات التي تقيمها الطرق الصوفية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

من جهتها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، أننا استغرقنا فترة عام كامل لعمل الدراسات الشاملة قبل البدء في مشروع تطوير الميدان، مع الحرص على القيمة الدينية والتراثية والاجتماعية للميدان، وإبراز كل مقومات المتواجدة فيه، مشيرة إلى أن المكتب الاستشاري عمل على عدة تصور ورؤية حتى تم الوصول إلى رؤية موحدة تحقق للمواطن الروح الدينية والاجتماعية والتراثية الموجودة في الميدان.

جانب من تفقد مشروع تطوير ميدان المساجد بالإسكندرية

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الإسكندرية تطوير ميدان المساجد ابو العباس تطوير المواقع والميادين المتميزة 271 مليون جنية

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وائل لطفي

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