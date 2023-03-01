البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، في ختام أول تعاملات شهر مارس، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين وبعضًا من العرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و93 مليار جنيه، مقابل تريليون و85 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 71. 0%، بما يعادل 130 نقطة، ليغلق عند مستوى 17123.01 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.42%، بما يعادل 42.9 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 3059.92 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.13%، بما يعادل 50.9 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 4546.04 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 2.2 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 675.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 72.3 ألف صفقة شراء وبيع.