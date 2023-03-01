«الدستور» ترصد أبرز مستهدفات ومميزات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

رصد "الدستور" أبرز مستهدفات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "الفاعل الاقتصادي"، المعمول به في الجمارك المصرية، والتي تمثلت في تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة في مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.

ومن أبرز معايير الاعتماد الأساسية، أن يكون المتقدم شركة منشأة في مصر، وتاريخ ملائم للالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، والنظام المحاسبي الكفؤ من حيث نظام إدارة السجلات للسماح بالضوابط الداخلية اللازمة، والملاءة المالية، قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وتطبيق معايير الامن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية، وتختلف أنواع المشغلين ما بين مستورد ومصدر ومستخلص.