الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الدستور» ترصد أبرز مستهدفات ومميزات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

الشحات غتوري
الشحات غتوري

رصد "الدستور" أبرز مستهدفات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "الفاعل الاقتصادي"، المعمول به في الجمارك المصرية، والتي تمثلت في تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الإفراج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير، وتفعيل التعاون بين الجمارك والشركات المميزة في مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، والتعاون مع الجهات الحكومية من خلال بروتوكولات التعاون لدعم أعضاء البرنامج.

ومن أبرز معايير الاعتماد الأساسية، أن يكون المتقدم شركة منشأة في مصر، وتاريخ ملائم للالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، والنظام المحاسبي الكفؤ من حيث نظام إدارة السجلات للسماح بالضوابط الداخلية اللازمة، والملاءة المالية، قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وتطبيق معايير الامن والسلامة لسلسلة توريد التجارة الدولية، وتختلف أنواع المشغلين ما بين مستورد ومصدر ومستخلص.

إدارة المخاطر الالتزام بالقوانين واللوائح الالتزام بالقوانين التجارة الدولية الاقتصاد الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

خالد ميرى فى ندوة «الدستور»: أولوياتى حماية المهنة وتقديم خدمات مستحقة لأعضائها

تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمركز القوصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين