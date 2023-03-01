الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية للشباب حول ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بالدقهلية

ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية بمركز ومدينة بني عبيد، بالقاعة الكبرى بالمبنى الاجتماعي بنادي بني عبيد الرياضي، تحت عنوان "نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب"، بحضور الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وممثلي مديرية الشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتشجيع الشباب للبدء في العمل الجاد للنهوض باقتصاد الوطن ودفع عجلة الإنتاج وذلك من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في تقريره  لوزارة القوى العاملة، أن أعمال الندوة بدأت بكلمة ترحيبية ألقاها متولى عبدالعال، رئيس مركز بني عبيد.

كما نوه مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في كلمته رؤية وزارة القوى العاملة للحد من البطالة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال  تعزيز الإبتكار والإخلاص فى العمل بين فئات الشباب من الجنسين بمراحلهم المختلفة وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة تناسب المستجدات في سوق العمل وإختيار المشروع المناسب حسب كل المنطقة واحتياجتها.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، أن الدكتور مكرم رضوان النائب عن دائرة بني عبيد أكد ضرورة سعى الشباب للعمل فى القطاع الخاص لضمان فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابت لهم وتشجيع الدولة للشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على تنميتها والاهتمام بالمشروعات الحرفيه بمختلف أنواعها، والتأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تطال كل دول العالم.

ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب
ندوة تثقيفية للشباب
القوى العاملة ندوة تثقيفية ثقافة العمل الحر ريادة الأعمال وزير القوى العاملة حسن شحاتة البطالة رؤية مصر 2030

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