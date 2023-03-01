موعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد 2023.. وأسبوع الابن الضال

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد 2023 يوم الأحد الموافق ١٦ من شهر أبريل المقبل.

عيد القيامة المجيد 2023

ويعتبر عيد القيامة المجيد هو المرحلة الختامية للصوم الكبير الذي بدأ في شهر فبراير الماضي، يستغرق ٥٥ يوما قسمتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى ٧ اسابيع يبدأ كل أسبوع بيوم الاثنين ويختتم بيوم الأحد.

ولكل أسبوع من هذه الأسابيع شعارات فالأول الذي انتهى يوم الأحد الماضي، وكان يحمل شعار الكنوز او الملكوت او الاستعداد، يليه الأسبوع الحالي الذي يختتم بيوم الأحد المقبل الموافق ٥ من شهر مارس الجاري والذي يحمل اسم أسبوع التجربة وفيه تتذكر الكنيسة الثلاث تجارب اللواتي تعرض لهن المسيح أثناء صومه الأربعيني الشهير قبيل الانطلاق في عمله الرعوي والكرازي.

أسبوع الابن الضال

يعقبه أسبوع الابن الضال وهي قصة رمزية وليست حقيقية عن ابن لرجل انجب شابان اصغرهم طلب ميراثه وغادر المنزل وبدد ثروته وعاد نادما فقبله ابوه وهي تشير الي محبة اللخ وقبوله للخطاة.

الأسبوع الرابع هو أسبوع السامرية ويتزامن ختامه مع عيد الصليب لهذا العام لذا يغلب طقسيا النغمة الشعانيني الخاصة بعيد الصليب على قداس احد السامرية وهي امرأة خاطئة التقى بها السيد المسيح وتسبب في توبتها.

الأسبوع الخامس هو أسبوع المخلع وهو مريض ظل قعيدا عند بركة حسدا لمدة ٣٨ عاما وظل هكذا حتى تحنن عليه السيد المسيح وقدم له الشفاء.. بينما الأسبوع السادس هو أسبوع المولود أعمى الذي يختتم بأحد التناصير وهو الأحد الذي يشتهر بكونه الموسم الاشهر لتعميد الأطفال.

يختتم الصوم الكبير بأسبوع الآلام وهو المرحلة السابقة للعيد مباشرة وهو ينقسم لسبت اليعازر واحد الشعانين واثنين وثلاثاء واربعاء البصخة وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور ويوم العيد.