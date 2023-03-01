عاطلان وراء استغلال الأطفال الأحداث فى التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول.

واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما طفلان.

وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمين باستغلالهما فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرهاً عنهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.