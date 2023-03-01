الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع منظفات صناعية غير مرخص بالسلام

مصنع منظفات صناعية
مصنع منظفات صناعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية، الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات وإستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الصابون السائل والمطهرات والمعطرات، 375 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية، كمية من العبوات والكراتين، الاستيكرات المستخدمة فى التعبئة.
بمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

السلام منظفات صناعية مصنع منظفات صناعية ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

معهد الفلك: لم تحدث أى زلازل فى القاهرة اليوم.. ويكشف سبب الاهتزازات

توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

دعوة أممية بعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية فى سوريا

هزات أرضية ضعيفة فى السواحل الشرقية لمصر

التحقيقات عن العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: تناول جرعة مخدرات زائدة

رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين