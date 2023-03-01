ضبط مصنع منظفات صناعية غير مرخص بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية، الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات وإستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الصابون السائل والمطهرات والمعطرات، 375 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية، كمية من العبوات والكراتين، الاستيكرات المستخدمة فى التعبئة.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.