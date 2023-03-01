الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منح درع الحماية المدنية لضباط القوات المسلحة المشاركين في احتفال اليوم العالمي

الحماية المدنية
الحماية المدنية

منحت إدارة الحماية المدنية درع الحماية لضباط القوات المسلحة المشاركين في احتفالهم باليوم العالمي لعيدهم بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات».

كما تم منح درع تكريم لضباط الحماية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء ومصابي الحماية المدنية ورجال الحماية المدنية من ضباط وأفراد، وتم كذلك تكريم الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.

احتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء باليوم العالمي للحماية المدنية  2023.

حضر العرض عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الإسعاف و الهلال الأحمر والمركز القومي لبحوث.

تكريم الشهداء القوات المسلحة ضباط الحماية المدنية منح

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