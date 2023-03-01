الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أردوغان: الزلزال دمّر 30 ألف مبنى وحاولنا إنقاذ أكبر عدد من الأرواح

أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية عملت على إنقاذ أكبر عدد من الأرواح جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المسؤولين في الحكومة توجهوا إلى المناطق المنكوبة من الزلزال.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام البرلمان حول كارثة الزلزال ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد المباني المدمرة يبلغ حوالي 30 ألفًا، مؤكدًا أن جهود البحث والإنقاذ لعبت دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح.

وتابع: «جميع فرق الإنقاذ التركية توجهت إلى المناطق المنكوبة سريعًا» موضحًا أن عدد الموظفين الحكوميين الذي كانوا يعملون بتلك المناطق 270 ألف موظف و15 ألف آلية ثقيلة للبناء و78 طائرة و115 طائرة مروحية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وإجلاء المواطنين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية للمصابين.

وأشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من المتطوعين لإنقاذ الضحايا، مؤكدًا أن أكثر من نصف مليون مواطن ركضوا لتقديم المساعدات والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

أردوغان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الزلزال زلزال تركيا زلزال تركيا المدمر القاهرة الإخبارية تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

معهد الفلك: لم تحدث أى زلازل فى القاهرة اليوم.. ويكشف سبب الاهتزازات

توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

دعوة أممية بعدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية فى سوريا

هزات أرضية ضعيفة فى السواحل الشرقية لمصر

التحقيقات عن العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: تناول جرعة مخدرات زائدة

رئيس «العالمية للبصريات»: تصنيع أنظمة دفاعية حديثة تدخل الخدمة بالقوات المسلحة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين