أردوغان: الزلزال دمّر 30 ألف مبنى وحاولنا إنقاذ أكبر عدد من الأرواح

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية عملت على إنقاذ أكبر عدد من الأرواح جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المسؤولين في الحكومة توجهوا إلى المناطق المنكوبة من الزلزال.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام البرلمان حول كارثة الزلزال ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد المباني المدمرة يبلغ حوالي 30 ألفًا، مؤكدًا أن جهود البحث والإنقاذ لعبت دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح.

وتابع: «جميع فرق الإنقاذ التركية توجهت إلى المناطق المنكوبة سريعًا» موضحًا أن عدد الموظفين الحكوميين الذي كانوا يعملون بتلك المناطق 270 ألف موظف و15 ألف آلية ثقيلة للبناء و78 طائرة و115 طائرة مروحية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وإجلاء المواطنين، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية للمصابين.

وأشار إلى أنه كان هناك عدد كبير من المتطوعين لإنقاذ الضحايا، مؤكدًا أن أكثر من نصف مليون مواطن ركضوا لتقديم المساعدات والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.