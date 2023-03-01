الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية للشباب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين فى مسابقة الفنون التشكيلية تحت سن 35 عامًا في مجالات التصوير، وتصميم البوسترات في مجال "مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، والتي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة سهير عثمان، وذلك مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت الدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة أهمية هذه المسابقة، التى اقترحت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة إقامتها، قبل أن يعلن المجلس الأعلى للثقافة عنها مؤخرًا، والتى تأتى فى إطار جهود وزارة الثقافة فى مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين، بجانب عدة فعاليات ومسابقات أخرى تهدف إلى نشر الوعى للشباب ومكافحة الفساد بما يحمله لهم من أخطار جسيمة، وأشارت إلى تخصيص المجلس ثلاث جوائز ضمن هذه المسابقة على النحو التالى:
الجائزة الأولى وقيمتها 10000 جنيه، والجائزة الثانية وقيمتها 8000 جنيه، والجائزة الثالثة وقيمتها 5000 جنيه، ثم أعلنت عن أسماء الفائزين، وهم:
الجائزة الأولى:للفنان مايكل منان دبوس
الجائزة الثانية:للفنانة رضوي طارق حسنين
الجائزة الثالثة؛ للفنانة شهدأحمدحسن

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
مسابقة الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية سهير عثمان الأعلي للثقافة مسابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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