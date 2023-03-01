في عيدهم.. فيلم يكشف تضحيات الحماية المدنية لإنقاذ الأرواح

شهدت احتفالية وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر»، التي أقيمت بمقر الإدارة، عرض فيلم وثائقي.

وكشف الفيلم عن حجم التضحيات التي يقدمها رجال الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح والمكالمات.

واحتفلت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء باليوم العالمي للحماية المدنية 2023 ودور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر.



ويقدم رجال الإدارة العامة للحماية المدنية عروضا في مجال التعامل مع الحرائق وكافة المواقف طارئة.