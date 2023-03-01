توزيع حلوى وكتيبات إرشادية احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية بمطروح (صور)

وزّع ضباط وأفراد قوات الحماية المدنية في محافظة مطروح، الحلوى والكتيبات الإرشادية على أهالي المحافظة وذلك احتفالًا باليوم العالمي للحماية المدنية.

ورفع أفراد الحماية المدنية لافتة أعلى معدات الحماية المدنية بكورنيش مدينة مرسى مطروح مدون عليها "اليوم العالمي للحماية المدنية" وذلك بقيادة العميد محمد باسم، مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح.

وحرص أفراد الحماية المدنية على التقاط الصور التذكارية مع الأهالي أثناء قيامهم بتوزيع الحلوى احتفالا باليوم العالمي للحماية المدنية.

واحتفلت الإدارة العامة للحماية المدنية، أمس، باليوم العالمي للحماية المدنية، في إطار اليوم العالمى للحماية المدنية، الذي تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO في الأول من مارس كل عام.

وشهدت الاحتفالية، تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتضمن العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية، وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعي المجتمعي في مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة، ودعوة عدد من طلاب المدارس ودور الأيتام.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث