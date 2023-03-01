إحالة سائق بتهمة الاعتداء الجنسي إلى الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، المتهم بهتك عرض طفلة قاصر، إلى محكمة الجنايات؛ لنظر محاكمته.

وجاء في أقوال الضحية أنها تعرفت على المتهم عندما استقلت مركبة «توك توك» مع والدتها وبدأ يطاردها حتى تعرفا، ونشأت بينهما علاقة عاطفية نجح في الوصول لها وهي في منزل شقيقتها في غيابها، واعتدى عليها جنسيًا.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.