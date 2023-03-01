السجن 15 عامًا لطالب فى تهمة قتل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شاب، بقرية السمطا في دشنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لـ"حسام. ح. ع"، و"إبراهيم. أ. ح"، طالب، تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.