الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 عامًا لطالب فى تهمة قتل بقنا

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بقتل شاب، بقرية السمطا في دشنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لـ"حسام. ح. ع"، و"إبراهيم. أ. ح"، طالب، تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.

طلقات نارية دشنا السجن قنا احالة القضية

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وائل لطفي

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