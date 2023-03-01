الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين في أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الاربعاء 1 مارس 2023، ولا يزال سوق الكريبتو في حالة ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقررمنتصف الشهر الجاري . 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.40%، ليصل 23.704.2 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.53% دولار مسجلة 1.651.42 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.58% لتسجل 0.3617 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 26. 1% لتسجل 560. 22 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.09%، لتصل إلى مستويات 0.082103 دولار، وتراجعت  "شيبا" بنسبة 1.20% إلى مستويات 0.01232 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.17% إلى مستويات قرب 18.66 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 40. 1% إلى مستويات 0.001640 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 28. 2% إلى مستويات 4701 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.07% إلى مستويات 0.38128 دولار.

ويذكر انه تجتمع لجنة السياسات النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي خلال الفترة من 14 و15 مارس المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي يتوقع لها أن تتخطى 5% بهدف الوصول إلى معدل التضخم المثالي 2%.

واستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي، من شأنه الحد من زيادات بيتكوين وأخواتها، حيث ترتفع شهية المستثمرين نحو الاستثمار في السندات الدولارية، وتجنب الأوعية الاستثمارية عالية المخاطر.

والأسبوع الماضي شهدت اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين المنعقدة في منتجع بنغالورو الهندي مباحثات حول تشكيل أسس قواعد سوق العملات الرقمية بشكل مشترك من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB).

وخلال الاجتماعات قادت الهند المطالب بوضع قواعد تنظيمية أشد صرامة بشأن الأصول المشفرة الخاصة، وقد حظيت بدعم أوسع في الاجتماع.

وقالت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن صانعي السياسة يجب ألا يزيلوا عن الطاولة خيار الحظر التام إذا لم يتم وضع قواعد تنظيمية.

لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية لم تؤيد فرض مثل هذا الحظر، مشددة على ضرورة وضع إطار تنظيمي قوي.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية سوق الكريبتو الفيدرالي الأمريكي كاردانو دوج كوين شيبا العقود الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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