تقرير يكشف عن تخوف الديمقراطيين من ترشح جو بايدن لولاية جديدة

قالت مجلة “ذا أتلانتيك" الأمريكية، إن الديموقراطيين يدعمون الرئيس جو بايدن، لكن هناك مخاوف بسبب كبر سنه.

الديموقراطيون وبايدن

وقالت المجلة الأمريكي في تقير، إن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الديمقراطيين لا يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه، في حين أنهم يدعمونه ولكنهم يتمنون نوعًا ما أنه لن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 .

وفقا للمجلة الأمريكية، فإن دونالد ترامب أرهب العديد من الجمهوريين من أجل اخضاعهم وإعلان دعمهم لهم في الانتخابات القادمة.

وقالت ذا أتلانتك، إن الديموقراطيين يخافون من دعم موقف قد يثبت فشله أو موقف خاطيء وهم متخوفون بشكل كبير من سنه الكبير، ولكن الديموقراطيين في نفس الوقت يخافون من المجازفة بدعم شخص آخر بخلاف الرئيس الامريكي جو بايدن.

هل يترشح بايدن للسباق الانتخابى الأمريكى 2024

ورسمياً، لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكّر في دخول السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض في العام 2024، ولكن المؤشرات على إعلان ترشّحه تتراكم بينما يبدو العنصر الوحيد المجهول هو تاريخ هذا الإعلان.

وقالت جيل بايدن زوجة الرئيس رداً على سؤال شبكة "سي ان ان" السبت بشأن ترشّح زوجها، "أنا تماماً معه".

وأضافت أنّ سيناريو عدم ترشّح الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً غير موجود "ضمن خططه".

كذلك، كشفت الأستاذة الجامعية لوكالة "أسوشييتد برس" أنه لم يبقَ سوى اتخاذ قرار بشأن مكان وزمان الإعلان الرسمي.

وبالاستناد إلى الدور الأساسي الذي تلعبه السيدة الأولى في قرارات جو بايدن، فإنّ هذه التعليقات القليلة توازي ما يشبه التأكيد.

وفي هذه الأثناء، يكتفي بايدن، المعروف بأنّه يستغرق وقتاً طويلاً لإنضاج جميع قراراته، بتكرار أنّ لديه "النية" للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024، من دون اتخاذ قرار "نهائي".