«الجارديان»: خسارة أغنياء العالم 10 تريليونات دولار في 2022

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أغنى أغنياء العالم خسروا 10 تريليونات دولار في عام 2022، وأن صدمات الطاقة والاقتصاد والازمات الجيوسياسية تسببت في أكبر انخفاض سنوي في الثروة الفائقة منذ عام 2010.

وأضاف التقرير، أن خسارة أغنى أغنياء العالم ما مجموعه 10 تريليونات دولار (8.3 تريليون جنيه إسترليني) العام الماضي حيث عانوا من صدمة ثلاثية - الطاقة والاقتصادية والجيوسياسية.

وشهد الأشخاص البالغ عددهم 218 ألف شخص المصنفين على أنهم "أصحاب ثروات عالية جدًا" انخفاضًا في ثروتهم مجتمعة بنسبة 10٪ من 101.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى 91.4 تريليون دولار في عام 2022 ، وفقًا لتقرير ثروة نايت فرانك، حيث إنه أكبر انخفاض سنوي في ثروات فاحشي الثراء منذ نشر الدراسة السنوية لأول مرة في عام 2010.

قال ليام بيلي ، رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة في نايت فرانك، إنه بعد سنوات من المكاسب الضخمة، عانى الأثرياء من "صدمة تاريخية".

وقال: "لقد غذت الأزمة الأوكرانية أزمة الطاقة الأوروبية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالفعل، وونتيجة لذلك شهد عام 2022 إحدى التحركات الصعودية الأكثر حدة في أسعار الفائدة العالمية في التاريخ.

وجد التقرير أن أربعة فقط من كل 10 من أصحاب الثروات الكبيرة - المصنفين على أنهم الأشخاص الذين لديهم صافي ثروة لا تقل عن 30 مليون دولار بما في ذلك منزلهم الرئيسي - قد زادوا حجم ثروتهم العام الماضي.

وقالت الدراسة: "كان الاتجاه السائد سلبياً، مع انخفاض قيمة العقارات السكنية، والاستثمارات العقارية التجارية، والدخل الثابت.

قال بيلي: إن الانخفاض في الثروة غير مفاجئ بالنظر إلى المحور الدراماتيكي في السياسة النقدية الذي بلغ ذروته في أسوأ أداء للمحفظة التقليدية المختلطة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وعانى الأوروبيون من أكبر انخفاض في صافي الثروة بمتوسط ​​انخفاض بلغ 17٪ ، تليها أوقيانوسيا بنسبة 11٪ ثم الأمريكتين بنسبة 10٪. وبالمقارنة، وسجلت إفريقيا وآسيا انخفاضًا أقل بنسبة 5٪ و 7٪ على التوالي.

على الرغم من الانخفاضات في ثرواتهم ، لا يزال الأثرياء ينفقون الملايين على منازلهم الفاخرة الجديدة، ففي لندن ونيويورك تم تبادل 43 منزلاً بأكثر من 25 مليون دولار في كلتا المدينتين العام الماضي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 26٪ في المبيعات فوق عتبة "فائقة الجودة" وفي لندن ، ولكنه يمثل انخفاضًا بنسبة 35٪، وفي نيويورك. احتلت لوس أنجلوس المركز الثالث مع 39 عملية بيع ، تليها هونغ كونغ (28) وميامي (23).