الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: مصر أفضل وجهة سياحية من حيث «القيمة مقابل التكلفة»

شرم الشيخ
شرم الشيخ

أكد تقرير بريطاني، مصر أفضل وجهة سياحية في العالم من حيث "القيمة مقابل التكلفة"، وأن وشرم الشيخ جنة لقضاء العطلات بسبب موقعها المتميزة على ساحل البحر الأحمر وجوها المعتدل.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه تم تصنيف مصر كأفضل وجهة من حيث "القيمة مقابل المال"، وفقًا لتحليل Post Office Travel Money.

وقال التقرير: "سيحصل البريطانيون على ما يقرب من 73 في المائة أكثر من عام مضى مقابل جنيههم - وهو ما يعادل أكثر من 210 جنيهات إسترلينية إضافية عند استبدال 500 جنيه إسترليني.

ويقارن الدليل السنوي الإنفاق المشترك، مثل الوجبات والمشروبات والضروريات الأخرى في بلدان مختلفة.

وتبلغ تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب حوالي 48 جنيهًا إسترلينيًا في شرم الشيخ هذا العام، وقد تكون مصر واحدة من أرخص الوجهات التي يمكن زيارتها في عام 2023.

وأضاف التقرير، أن العديد من المواقع داخل مصر تستحق المشاهدة، لكن أكبر الصفقات ستكون في الغردقة وشرم الشيخ، إذا كنت مهتمًا بقضاء عطلة على الشاطئ.

وأكد التقرير، أن شرم الشيخ هي جنة لقضاء العطلات على مدار العام ، مع موقعها المتميز على البحر الأحمر شبه الاستوائي الذي تحيط به صحراء سيناء وتحترقه حرارة شمال إفريقيا.

بينما تعد الغردقة ثاني أكبر مدينة على البحر الأحمر ولديها أميال لا حصر لها من الشواطئ والشعاب المرجانية التي يجب استكشافها ووسط المدينة النابض بالحياة.

وكان رشح موقع "وورلد ناشن نيوز" الدولي،  مصر من أفضل 10 وجهات للسفر في شهري فبراير ومارس، لاعتدال جوها وجمال شواطئها.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أنه خلال النهار في شهري فبراير ومارس، يمكنك اكتشاف أماكن مثل منطقة البحر الكاريبي أو جنوب شرق آسيا أو مصر والمناطق الأثرية، لما تتمتع بظروف مناخية مثالية لزيارتها في هذه التواريخ. 

البحر الاحمر البريطانيون الشعاب المرجانية جنيه استرليني ساحل البحر الأحمر

رئيس التحرير

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