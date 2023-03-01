مصرع 26 شخصا وإصابة 85 آخرين فى تصادم قطارين باليونان.. (فيديو- صور)

في نبأ عاجل لقي 26 شخصا حتفهم، وأصيب 85 آخرون، في اصطدام قطارين، في اليونان.



وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء باليونان لوكالة "فرانس برس": "تم العثور على 26 قتيلاً على الأقل حتى الآن"، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

وقال مسؤولو مستشفى في مدينة لاريسا القريبة، إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.



وكشف كونستانتينوس أجوراستوس حاكم منطقة ثيساليا تفاصيل الحادث لوسائل الإعلام المحلية، قائلًا إن قطار ركاب كان مسافرًا من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع من سالونيك إلى لاريسا اصطدما بشكل مباشر خارج المدينة الواقعة في وسط اليونان.



وأضاف أجوراستوس في تصريح لصحيفة “جارديان” البريطانية: "كان الاصطدام قويا جدا"، لافتًا أن العربات الأربع الأولى خرجت عن مسارها، بينما دُمِرت العربات الأولى والثانية بالكامل تقريبًا.





وقال حاكم منطقة ثيساليا، أنه تم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات.



كما وصف أحد راكب القطار، الحادث قائلًا: "كان الأمر أشبه بزلزال".

وعرض تلفزيون (سكاي) لقطات من الحادث، حيث خرجت العربات عن مسارها وأصيبت بأضرار بالغة، ونوافذها مكسورة وسط أعمدة دخان كثيفة، فضلا عن حطام متناثر عبر الطريق، وكان عمال الانقاذ وهم يحملون المشاعل في عربات بحثا عن الركاب المحاصرين.





