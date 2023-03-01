الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس لعام 2023، والذي يشهد عدة مواجهات في كل من، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي والدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الأربعاء تشهد مواجهة بين ليفربول وولفرهامبتون، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي، كما يحل إيفرتون ضيفًا على أرسنال.

وفي الجولة رقم 20 من عمر الدوري المصري، يحل المقاولون العرب ضيفًا على فاركو.

وفي الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست هام، كما يلتقي توتنهام هوتسبير مع مضيفه شيفيلد يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاربعاء 1-3-2023

مباراة فريقي ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة فريقي أرسنال وإيفرتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

مباراة فريقي فاركو والمقاولون العرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة فريقي مانشستر يونايتد ووست هام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة فريقي شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 9:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباريات مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدورى المصرى كاس الاتحاد الانجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

الشرقاوى: مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار فى أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

المونيتور: مصر من أكثر دول الشرق الأوسط اهتماما بالشراكات فى الاقتصاد الأخضر

تقرير بريطانى: مصر أفضل وجهة سياحية من حيث «القيمة مقابل التكلفة»

تقرير أمريكى: مصر وجهة جذابة للباحثين عن المغامرة والاستكشاف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-3-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية