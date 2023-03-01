نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس لعام 2023، والذي يشهد عدة مواجهات في كل من، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي والدوري المصري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-3-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الأربعاء تشهد مواجهة بين ليفربول وولفرهامبتون، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي، كما يحل إيفرتون ضيفًا على أرسنال.

وفي الجولة رقم 20 من عمر الدوري المصري، يحل المقاولون العرب ضيفًا على فاركو.

وفي الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست هام، كما يلتقي توتنهام هوتسبير مع مضيفه شيفيلد يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الاربعاء 1-3-2023

مباراة فريقي ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة فريقي أرسنال وإيفرتون في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

مباراة فريقي فاركو والمقاولون العرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة فريقي مانشستر يونايتد ووست هام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة فريقي شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 9:55 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.