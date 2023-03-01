الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حقيقة وقوع زلازل مدمرة أول مارس تنبأ بها باحث هولندى

زلزال تركيا
زلزال تركيا

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على تحذيرات الباحث الهولندي فرانك هوجربيتس، من الأسبوع الأول بشهر مارس المقبل لوقوع زلازل مدمرة به مما أثار حالة خوف وجدل كبيرة. 

حتى هذه اللحظة لا توجد أي وسيلة علمية للتنبؤ

وقال “شراقي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة " مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “ETC”، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي وسيلة علمية للتنبؤ بحدوث الزلازل، مشيرًا الى أن الباحث الهولندي حذر سابقًا من زلازل في 18 أو 20 فبراير ولم يحدث شىء.

وتابع أن الحديث بأن هناك زلازل ستحدث في تركيا أو المحيط الهادئ خلال شهر مارس فهذا أمر طبيعي وبديهي وليس جديدًا نظرًا لطبيعة هذه المناطق، مؤكدًا أنه على مدار العام الماضي حدث 65 ألف زلزال بالكرة الأرضية بشكل عام.

وأشار إلى أن الباحث الهولندي يبني توقعاته أن قوى جذب بين الشمس والقمر والكواكب مع الأرض مثل حالة المد والجزر، إضافة إلى أنه يربط قوى الجذب هذه مع الكتلة الصخرية للأرض، مؤكدً أن الباحث الهولندي لم يمتلك أي شهادات علمية أو أساس علمي عن حدوث الزلازل.

وأشار إلى أن حديث الباحث الهولندي فرانك أمر صعب للغاية، لأن معناه أن يحدث زلزال مع كل حركة مد وجزر، مؤكدًا إلى أن هذا الطرح غير علمي، لكنه من الممكن أن يصادف حادثا يقع بالفعل.

الباحث الهولندي أستاذ الجيولوجيا وقوع زلازل تركيا المحيط الهادئ الشمس والقمر والكواكب

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