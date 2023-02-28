عبدالمنعم سعيد: يجب استكمال المشروع الوطنى المصرى

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المشروع الوطني المصري يواجه منعطفًا خارجيًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت أزمة عالمية، وأثرت على الأسعار، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني المصري يستهدف مد زراعة الدلتا إلى سيناء، وفي هذا الإطار قامت الدولة بإعداد بنية أساسية كبيرة في سيناء سواء طرق أو محطات طاقة أو بنية أساسية قوية.

مليار من البشر في العالم خرجوا تمامًا من الفقر للستر

وأضاف خلال لقائه في برنامج "المشهد"، مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية ten، أن هناك ما يقرب من 2 مليار من البشر في العالم خرجوا تمامًا من الفقر إلى الستر، والكتلة الكبيرة من هؤلاء الفقراء في الصين والهند، وهذا الأمر لم يكن سهلًا، ولكنه واجه الكثير من التحديات، مضيفًا أن مصر مطالبة بتجديد الخطاب الديني والخطاب الفكري، لكي يكون أكثر رحابة خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة استكمال المشروع الوطني المصري، واستكمال تعمير سيناء، مضيفًا أن هناك ضرورة لإصلاح النظام الإداري للدولة الذي لا يتماشى مع الانطلاق المطلوبة للمشروع الوطني، متابعًا: "الجهاز الإداري للدولة مليء بالعجب".