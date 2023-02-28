الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفقى: تحصيل 202 مليون دولار من مبادرة استيراد السيارات من الخارج

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تمت الموافقة من مجلس النواب مبدئيًا خلال جلسته العامة على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة. 

مدة المهلة للمصريين من تحويل الوديعة المقررة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم مدة المهلة للمصريين من تحويل الوديعة المقررة من 4 شهور إلى 6 أشهر.

وتابع: السيارة معفية من الجمارك بشرط أن يتم وضع وديعة باسم المالية، كما أن المواطن المقيم في دول الخليج سيسدد 30% من الجمرك، لتكون هناك مساواة مع المقيم بأوروبا في قيمة الجمارك، موضحًا أن التعديلات تنص على قيام المواطن المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات. 

مد استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة

وأشار إلى أنه تم مد استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك لإعطاء مهلة للمصريين بالخارج لسداد ثمن السيارة، مؤكدًا أنه يمكن للمواطن الحصول على قيمة الوديعة في حالة وجود أي ظرف طارئ له، ويحصل عليها بعد مرور 3 شهور من تاريخ طلب الحصول على الأموال، وسيحصل على أمواله بالجنيه المصري. 

وكشف عن أن 202 مليون دولار تم تحصيلها من مبادرة استيراد السيارات من الخارج، لذا تم إجراء مزيد من التعديلات وخاصة للمواطنين في الخليج، لاستيراد السيارات. 

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