يتساءل طلاب الدبلومات الفنية في كل المحافظات وخاصة طلاب دبلوم تجارة نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات عند جدول امتحانات الشهادة الخاصة بهم للعام الدراسي 2022-2023 أسوة بباقي الطلاب والشهادات لهذا العام الدراسي.

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، وأوضحت أن الوزارة حاليا تقوم في كل المحافظات بالتجهيز الجيد للامتحانات، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية في مختلف مدارس مصر على أن تُعقد الامتحانات في لجان مؤمنة جيدا، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات دبلوم تجارة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات، موضحة أن امتحان الحاسب الآلي سيكون أول الامتحانات على أن يبدأ الساعة التاسعة صباحا، يوم السبت الموافق 20 مايو المقبل، على أن تستكمل عقب انتهاء الامتحانات التحريرية طبقا لعدد أيام كل لجنة، وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين للامتحان على دفعات.

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 نظام السنوات الثلاث

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 نظام السنوات الثلاث، شعب التسويق والتأمينات والشئون القانونية والإدارة، وبالنسبة لنظام السنوات الخمس يشمل تخصصات التأمينات التجارية والشئون القانونية وإدارة وتسويق وسوق المال وإدارة الموانئ والخدمات البحرية.

جدول سير امتحان دبلوم المدارس الفنية

عن جدول سير امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث «المهن التجارية»، فإنه يشمل سكرتارية طبية ومساعد فني إداري وخدمات النقل النقل الدولي وفني عمليات مخازن.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2023 " نظام ثلاث سنوات"

السبت الموافق 27\5\2023

امتحان مادة اللغة العربية.

امتحان مادة التربية الدينية.

اليوم الثاني الأحد 28\5\2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية".

اليوم الثالث الإثنين 29\5\2023

امتحان مادة اللغة الثانية (الفرنسية).

اليوم الرابع الأربعاء 31\5\2023

امتحان مادة لوائح مالية وإدارية.

امتحان مادة سوق الأوراق المالية.

امتحان مادة سكرتارية باللغة العربية.

اليوم الخامس الخميس 1\6\2023

امتحان مبادئ قانون المرافعات.

امتحان قوانين عمل وتأمينات اجتماعية.

اليوم السادس السبت 2\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون العقوبات.

امتحان مادة المحاسبة في الشركة المساهمة.

امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة.

امتحان مادة ضرائب.

اليوم السابع الأحد 4\6\2023

امتحان مادة محاسبة حكومية.

امتحان مادة السكرتارية باللغة الإنجليزية.

امتحان مادة تأمينات أشخاص.

اليوم الثامن الإثنين 5\6\2023

امتحان مادة اقتصاد.

امتحان مادة مبادئ قانون الأحوال الشخصية.

امتحان أعمال الوساطة التجارية.

امتحان مادة فن الانتاج في التأمين.

امتحان مادة إدارة المشروعات الصغيرة.

مادة رياضة مالية.

امتحان مادة محاسبة في شركات التأمين.

اليوم التاسع الأربعاء الموافق 7\6\2023

امتحان مادة مبادئ قانون الإجراءات الجنائية.

امتحان مادة الإحصاء.

اليوم العاشر "الأخير" الخميس 8\6\2023

امتحان مادة مبادئ القانون المدني.

امتحان مادة التسويق.

امتحان مادة تأمينات هندسية.

امتحان مادة إدارة المشتريات.