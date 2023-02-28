الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

لليوم الثاني.. التنسيقية تقدم محاضرتين حول «التنمية المستدامة» و«رؤية مصر 2030»

المؤتمر الوطني للنشء
المؤتمر الوطني للنشء

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرتين تدريبيتين حول "التنمية المستدامة" و"رؤية مصر ٢٠٣٠"، وذلك خلال مشاركتها لليوم الثاني على التوالي مع وزارة الشباب والرياضة في المؤتمر الوطني للنشء بحضور ٦٠٠ طفل من مختلف محافظات مصر.

وقدمت المحاضرة الأولى، تقى شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتناولت موضوع التنمية المستدامة وأهمية مشاركة كل فرد فيها وعدم الإسراف في استخدام المواد وإعادة التدوير؛ ولاقت المحاضرة تفاعلا كبيرا من جميع الحضور من النشء.

فيما تناولت المحاضرة الثانية، التي قدمتها مي مبروك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضوع "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وناقشت مع الأطفال من جميع محافظات مصر تصوراتهم لرؤية مصر وكيف سيكون شكلها في ٢٠٣٠.

فيما تفاعل أطفال مبادرة "ابني أديبا" التي أطلقتها التنسيقية داخل الورش والمحاضرات، وأكدوا أن الدولة المصرية قامت بخطوات واسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محاضرتين تدريبيتين التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ وزارة الشباب والرياضة

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