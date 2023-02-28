ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الداخلية

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي مع الداخلية، هو ما يبحث عنه المشجعون في الوقت الحالي، خاصة بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، في الجولة العشرين للمسابقة.

الأهلي يتعادل مع الداخلية في الدوري

وفرض فريق الداخلية، التعادل على مضيفه الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “الأهلي وي السلام” في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي تقدم أولًا في النتيجة عن طريق لاعبه محمود كهربا في الدقيقة 70، قبل أن يُعادل أحمد رشيد النتيجة لـ الداخلية بهدف في الدقيقة 90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

التعادل، رفع رصيد الأهلي لـ 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، ورصيد الداخلية لـ 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري