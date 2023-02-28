الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الداخلية

الأهلي
الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي مع الداخلية، هو ما يبحث عنه المشجعون في الوقت الحالي، خاصة بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، في الجولة العشرين للمسابقة.

الأهلي يتعادل مع الداخلية في الدوري

وفرض فريق الداخلية، التعادل على مضيفه الأهلي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “الأهلي وي السلام” في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي تقدم أولًا في النتيجة عن طريق لاعبه محمود كهربا في الدقيقة 70، قبل أن يُعادل أحمد رشيد النتيجة لـ الداخلية بهدف في الدقيقة 90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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التعادل، رفع رصيد الأهلي لـ 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، ورصيد الداخلية لـ 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

الأهلي

17

12

5

0

30

6

+24

41

2

بيراميدز

19

11

5

3

29

14

+15

38

3

فيوتشر

19

10

8

1

25

13

+12

38

4

الاتحاد السكندري

20

11

3

6

25

21

+4

36

5

الزمالك

18

9

5

4

28

17

+11

32

6

المقاولون العرب

18

8

8

2

23

15

+8

32

7

غزل المحلة

12

7

6

7

20

27

-7

27

8

أسوان

20

7

4

9

20

24

-4

25

9

المصري البورسعيدي

20

5

10

5

18

22

-4

25

10

سيراميكا كليوباترا

19

6

6

7

25

23

+2

24

11

سموحة

20

5

9

6

18

19

-1

24

12

فاركو

19

5

8

6

17

17

0

23

13

طلائع الجيش

20

3

8

9

21

30

-9

17

14

الداخلية

20

3

8

9

16

26

-10

17

15

إنبي

20

4

5

11

17

28

-11

17

16

حرس الحدود

19

3

6

10

12

24

-12

15

17

الإسماعيلي

18

2

8

8

14

22

-8

14

18

البنك الأهلي

20

2

8

9

20

30

-10

14

الاهلى الدوري الداخلية ترتيب الدورى المصرى تعادل الاهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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