الداخلية يعطل انتصارات الأهلى بالتعادل فى الوقت القاتل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الأهلي ونظيره الداخلية، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري.

التعادل أبقى على الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما وصل الداخلية للنقطة رقم 17 في المركز الـ 14.

الشوط الأول

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى عماد السيد حارس مرمى الداخلية.

وبدأ الأهلي الخطورة على مرمى عماد السيد في الدقيقة 8 بتصويبة قوية من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى حارس الداخلية.

وفي الدقيقة 18 سدد طاهر محمد طاهر كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن عماد السيد تصدى لها قبل أن يعلن الحكم تسلل على طاهر.

وبالدقيقة 20 هدد الداخلية مرمى الأهلي لأول مرة، بعد عرضية من علي زهدي اصطدمت في دفاعات الأحمر وكادت تباغت محمد الشناوي لكن الأخير أنقذها.

وحاول تاو من جديد في الدقيقة 44 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الداخلية، لكن تسديدته علت مرمى عماد السيد.

الشوط الثاني

حاول أليون ديانج في بداية الشوط بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48، لكنها مرت على يسار عماد السيد، ثم حاول بعده أحمد القندوسي بالدقيقة 50 بتسديدة داخل المنطقة لكنها علت مرمى الداخلية.

وفي الدقيقة 53 ومن هجمة مرتدة، سدد زيزو لاعب الداخلية تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي، ثم رد محمد شريف بعدها للأهلي بالدقيقة 57 بتسديدة خارج منطقة الجزاء أمسك بها عماد السيد.

وسدد علي معلول كرة خطيرة في الدقيقة 60 داخل منطقة الجزاء، لكن كرته اصطدمت بقائم عماد السيد.

ونجح كهربا في منح الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 70، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت يمين حارس مرمى الداخلية عماد السيد.

وانفرد محمد شريف بمرمى عماد السيد بالدقيقة 75 لكن الأخير واصل تألقه في اللقاء وتصدى للانفراد.

وتحصل أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية على كارت أحمر بالدقيقة 79، بعد عركلة حمدي فتحي الذي كان منفردًا بمرمى عماد السيد.

وتمكن أحمد رشيد البديل من تسجيل هدف قاتل للداخلية وهدف التعادل بالدقيقة الأخيرة، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء باغت فيها الشناوي الذي حاول الخروج للإمساك بالكرة.