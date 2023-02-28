الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري بعد التعادل مع الداخلية

الأهلي
الأهلي

مباراة الأهلي المقبلة فى الدوري المصري بعد التعادل مع الداخلية، هو ما يبحث عنه الكثيرون في محركات البحث، خلال الوقت الحالي، نظرًا لكثرة عشاق “المارد الأحمر” في مصر وخارجها.

الأهلي يتعادل مع الداخلية في الدوري

وتعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد “ الأهلي وي السلام” في الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بهدف سجله لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة 70، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من علي معلول والتي ارتطمت بمدافع الفريق الخصم، لتصل للاعب، ليقم بالدوران والتسديد مباشرة في الشباك.

وعادل أحمد رشيد النتيجة لـ الداخلية في الدقيقة 90، ليهدي فريقه نقطة التعادل.

ترتيب الأهلي بعد التعادل مع الداخلية في الدوري

وبالتعادل مع الداخلية، ارتفع رصيد الأهلي لـ 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد فريق الداخلية لـ 17 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري بعد التعادل مع الداخلية

ونستعرض تباعًا مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري بعد التعادل مع الداخلية.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء 7 مارس، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الخامسة مساءً.

ويخوض الأهلي مباراته المؤجلة أمام القطن الكاميروني، في القاهرة، يوم السبت 4 مارس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الداخلية يعطل انتصارات الأهلى بالتعادل فى الوقت القاتل

وبعد مباراة المقاولون العرب، يطير فريق الأهلي لجنوب أفريقيا، حيث يلعب ضد ماميلودي صن داونز يوم السبت 11 مارس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد أن تعادل معه في الجولة الثالثة بهدفين لمثلهما.

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