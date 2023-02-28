الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى زيارة مفاجئة.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستوى الوجبات بالمدن الجامعية

جانب من الزياره
جانب من الزياره

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، زيارة مفاجئة للمدن الجامعية للطلبة والطالبات، وذلك للاطمئنان على أحوال الطلبة والطالبات خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 م، والتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة.

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 رافق خلال الجولة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشرف طه  مدير إدارة المدن، وخلال الزيارة تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر أماكن التغذية و تجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية ( مدينة الأمل للطلاب – مدينة الزهراء للطالبات – مدينة الطالبات بشارع جيهان)، مشيدًا بما حدث به من تطور وتنوع في تجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية.
وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مع عدد من الطلبة والطالبات أثناء تواجدهم فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى  الوجبات والخدمات المقدمة كما استمع لآرائهم  لمعرفة مدى رضاهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

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حيث أشاروا إلى بعض المشاكل التى تواجههم والتى تنحصر فى " تحسين جودة الطهى لبعض الوجبات ، واستبدال مكونات لبعض الوجبات بمكونات أخرى. 
وأكد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة من كلية الطب البيطرى، كما وعد الطلاب بحل أى مشكلة تواجههم فيما يخص موضوع التغذية.
كما أشار أنه سيقوم بعمل زيارات مفاجئة لكافة المدن الجامعية وذلك للتأكد من تطوير جودة الوجبات ومستوى الخدمة وللمتابعة الدائمة لأى مشكلات تواجه الطلبة والطالبات بالمدن والعمل على حلها سريعاً.

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كما تفقد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمركز الصحى العام  التابع لإدارة المنصورة يرافقه الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة.

شريف يوسف جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة المدن الجامعية الطالبات

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وائل لطفي

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