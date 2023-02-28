الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شعبة العطارة: تراجع فى مبيعات الياميش بسبب تغير أولويات المستهلكين

ياميش
ياميش

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، إن هناك تغيرات في أسعار الياميش هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وتأثرا بارتفاع أسعار الدولار، حيث إن نحو 90% من الياميش مستوردة من الخارج.

أضاف توفيق، لـ"الدستور"، أن نسبة مبيعات الياميش تراجعت منذ عامين بسبب تغير أولويات المستهلكين، ومنذ أزمة كورونا واستمرت بعد أزمة التضخم العالمي.

وأوضح نائب رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، أن أسعار الياميش شهدت ارتفاعًا بقيمة تخطت الـ50% .

وأوضح عضو شعبة العطارة بالغرف التجارية، إن أسعار الياميش البندق تبدأ من 300 جنيه، فيما سجلت أسعار الفسدق نحو 350 جنيها، وسجلت أسعار اللوز نحو 450 جنيها.

وارتفعت أسعار جوز الهند لنحو 90 جنيها، فيما استقرت أسعار البلح لتبدأ من 20 جنيهًا، وحتى 100 جنيه للبلح المصري، فيما سجل البلح المستورد نحو 110 جنيهات، وحتى 200 جنيه .

أضاف توفيق أن هناك استقرارا في أسعار البلح المصري بسبب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج وعدم وجود أسباب لارتفاع أسعاره، موضحًا أن الياميش يتم استيراده من الخارج؛ لأنه يحتاج إلى مناخ معين للزراعة والتخزين وغيرها من العوامل الأخرى.

ازمة التضخم أسعار الياميش أسعار الدولار الاعوام السابقة الإكتفاء الذاتي

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وائل لطفي

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