الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يستعيد مصطفى الزناري قبل مباراة بيراميدز في الدوري

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة مصطفى الزناري مدافع الأبيض بشكل طبيعي وكامل، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له اللاعب خلال الفترة الماضية، وغاب بسببه عن المشاركة في المباريات الأخيرة، بسبب شكواه من إصابة عضلية.

وشارك الزناري في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

وركز أيمن طاهر مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية الخاصة، سواء التعامل مع التسديد من كافة الاتجاهات والمسافات بالشكل الأمثل، بجانب العرضيات، وبعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع لعب الكرة بالقدم باعتبار الحارس مدافع إضافي. 

وقام أيمن طاهر بمنح الرباعي تعليمات خاصة خلال أداء التدريبات وشرح بعض المواقف الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز. 

وتم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.

نادي الزمالك بيراميدز مصطفى الزناري مواجهة بيراميدز الدوري الممتاز

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