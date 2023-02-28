الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوطنية للطوارئ» بالإسماعيلية تجري بيانا عمليا بالمدارس حال حدوث حرائق

إسعاف
إسعاف

شهد اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ولفيف من قيادات التربية والتعليم بيان عملي لتجربة إخلاء مدرسة المستقبل النموذجية للغات بمدينة المستقبل، وذلك في حالة حدوث حريق، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاستعداد المُبكر بكافة قطاعات المحافظة لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة ووضع خطط استباقية والتدريب الجيد عليها.


وتم تنفيذ التجربة التي تم التدريب عليها والاستعداد لها؛ استعدادًا يضمن مواجهة أي موقف مماثل والتعامل الأمثل مع الأزمة؛ لضمان توفير الحماية الشاملة للطلبة وهيئة التدريس وكذلك حماية المنشأة. 

وتضمن كيفية إخلاء المبنى من الطلاب وكذلك إبلاغ الحماية المدنية ومرفق الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم. 

وتم شرح كيفية استخدام طفاية الحريق للطلاب من قِبل فريق الحماية المدنية ومسئول إدارة الأزمات بالمدرسة وكذلك كيفية التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية من فريق الإسعاف.

يأتي ذلك تعزيزًا للجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية في التوعية نحو التعامل مع الأزمات والكوارث لحماية الأفراد وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

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