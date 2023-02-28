جلسة خاصة بين فيريرا ولاعبي الزمالك وبرنامج تأهيلي استعدادا لـ بيراميدز

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز و أهميتها في مشوار الفريق.

و طالب المدير الفني من اللاعبين التركيز وتنفيذ التعليمات المطلوبة منهم بكل دقة استعدادا للمباراة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

و ركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على علاج الإرهاق العضلي والبدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز.

و تم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات باستخدام أدوات التأهيل، والآخر تضمن تدريبات بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، أمس الإثنين، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وظهر الرباعي محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة بصورة جيدة لتجهيزهم في أفضل صورة.