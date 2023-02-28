الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يؤكد دور الجامعة في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء  الكليات، وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو ١٠ شرق مدينة مرسى مطروح. 

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وأكد شعيب، على دور جامعة مطروح الفاعل في التوعية والمشاركة في تنفيذ المبادرات كزراعة ١٠٠ مليون شجرة واستلام محافظة مطروح عدد ٨٠ ألف شجرة، وكذلك التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، مقدما الشكر للجهود المجتمعية لجامعة مطروح المستمرة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين. 

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وناقش الاجتماع مقترح خطة إدراج مزيد من أعداد الطلاب خريجى الثانوية العامة والأزهر والثانوية الفنية من أبناء مطروح خلال تنسيق القبول بكليات الجامعة العام الدراسى القادم لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، بما يفتح مزيد من تقليل الاغتراب لأبناء مطروح ويمنح التحاقهم بجامعة مطروح.

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أهمية الحفاظ على البيئة ابناء مطروح تغيرات المناخ جامعة مطروح خريجى الثانوية العامة رئيس جامعة مطروح

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وائل لطفي

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