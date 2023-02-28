«طاقة النواب» توصي بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المحرومة

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، بتشكيل لجنة الأسبوع المقبل تضم شركة الغاز والقابضة للمياه والصرف الصحي ونائب الدائرة، لبحث المناطق التي لم يتم توصيل الغاز لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لوزير البترول حول توصيل الغاز لعدد من مناطق الجمهورية.

وأكد محمد الجبلاوي أن النواب وممثلي الحكومة لهم نفس الهدف وهو خدمة المواطن وتوصيل الغاز للمناطق المحرومة والتوصيل فورا للمناطق المحرومة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن محافظة بني سويف،وندرة توافر أنابيب البوتاجاز وارتفاع أسعارها.

ورد ممثل القابضة للغاز أن الشركة ليس لديها مانع من التوصيل مع تنفيذ الاشتراكات، وأن الصرف الصحي لابد أن يوافق على الخطوط، مضيفا أن هناك أماكن وقطاعات يكون مستهدفا بها أعمال فيتم وقف التوصيل للانتهاء من الأعمال.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى حول عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، حيث استعرض توشكى عدد من الأماكن في طهرمس والطوابق وغيرها في بولاق الدكرور.

وقال محمود توشكى إن هناك مناطق بها كثافات سكنية عالية ومحرومة من توصيل الغاز رغم أننا على اعتاب الجمهورية الجديدة، موجهاً سؤالا للحكومة بشأن الخطة الوزارية للمناطق التي لم يستكمل بها دخول الغاز الطبيعي.

وأوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة تتضمن شركات الغاز والمياه والصرف الصحي بحضور النائب محمود هشام توشكى، مقدم الطلب، مع التوصيل الفوري للمناطق المحرومة التي تنطبق عليها الشروط.