الأوقاف: إيفاد شيخ إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان 1444هـ

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء 28/ 2 / 2023م قرارًا بإيفاد الشيخ عزت محمود صبري عوض رزق إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية لإحياء ليالي شهر رمضان لهذا العام 1444هـ / 2023م بمسجد الرحمة التابع للجمعية الإسلامية الكندية – ادمنتون – كندا.

وتقوم وزارة الأوقاف كل عام، بإيفاد مجموعة من الأئمة والخطباء إلى دول العالم لإحياء مناسبات شهر رمضان المبارك، حيث يتم إيفاد العلماء إلى دول أوروبية وأجنبية أخرى، وذلك بتعليمات وتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذى يؤكد دائما على الدور الهام الذى يقوم به الأئمة والخطباء خارج مصر.