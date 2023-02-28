الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة عدادات الكهرباء بالدرب الأحمر

جريدة الدستور

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، fحبس المتهمين بسرقة عدادات الكهرباء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من طالب، يفيد باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 5 عدادات كهرباء "مجهولين المصدر"- مجموعة من الأدوات، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك".

واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الدرب الاحمر الكهرباء عصابة حبس تحريات المباحث عدادات الكهرباء سرقة نيابة الدرب الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

الشرق بلومبرج: إنتاج مصنع الحافلات "السعودى - الصينى" فى مصر يأتى بنسبة مكون محلى 60%

«القوى العاملة»: وفاة وإصابة 7 مصريين فى حادث مرورى بالكويت

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا وبارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

مركز إعلام زفتى ينظم ندوة عن أهمية المباعدة بين الحمل والآخر

«طلعت مصطفى» تكرم فرد أمن لإنقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب

الشرق بلومبرج: إنشاء مصنع "سعودي - صيني" في مصر لإنتاج الحافلات باستثمارات تبلغ مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

القس رأفت رؤوف الجاولي

مهــارة وفن الإقنـــاع

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه إرهاب دولة منظم