حبس عصابة سرقة عدادات الكهرباء بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، fحبس المتهمين بسرقة عدادات الكهرباء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من طالب، يفيد باكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 5 عدادات كهرباء "مجهولين المصدر"- مجموعة من الأدوات، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان بأسلوب "الفك".



واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.