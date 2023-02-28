رئيس وزراء المجر: مصر ساعدت أوروبا فى حل مشاكل معقدة

قال ڤيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إن هناك أولوية لدى المجر في تعميق العلاقات مع مصر على شتى المستويات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أن المجر تسعى لأخذ موقف حاسم تجاه الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس وزراء المجر، إن مصر ساعدت أوروبا في حل مشاكل معقدة، واستقرار مصر مرتبط بأمن أوروبا وبلدنا، والعمل الذي تقومون به، أوروبا يجب أن تكون ممتنة له ولكم بشكل خاص سيادة الرئيس، والآن بوسعي أن أعبّر عن هذا الشكر والامتنان من جانب بلادي".

وأضاف رئيس وزراء المجر، أجرينا مفاوضات رائعة على مستوى العلاقات الثنائية، وهناك منتدى اقتصادي مصري- مجري يشارك فيه 86 شركة، لذلك سنشكل التعاون الوثيق في الطاقة النووية، وبعد عام 2026 سنشتري الغاز المسال من مصر، وسنأتي إلى هنا وسنصنع هنا (يقصد مصر)، ونوطن صناعات ومنتجات ذات مستوى عالٍ، وسعداء أنكم ترسلون لنا طلابًا مصريين".