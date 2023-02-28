سمك السلمون وبذور الشيا أبرزها.. أطعمة تساعد على تحسين مزاجك

يمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام أو تناول الطعام بشكل غير منتظم أو تناول الوجبات السكرية والوجبات الخفيفة إلى إخراج مستويات السكر في الدم من الوضع الصحيح، وهذا يؤدي إلى خلل في الهرمونات - بما في ذلك هرمونات التوتر - ويمكن أن يجعلنا عصبيين أو غريب الأطوار أو "جائعين".

يرتبط نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، بالاكتئاب والقلق . يساعد تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون والألياف مع كل وجبة ووجبة خفيفة على إبقاء مستويات السكر في الدم على المسار الصحيح.

لذا هناك بعض الأطعمة التى تساعد على تحسين الحالة المزاجية للشخص فيما يلي نستعرضها:

استهلك الدهون المغذية

الدهون ضرورية للجهاز العصبي، تحتوي أدمغتنا على حوالي 60٪ من الدهون والدهون الجيدة تساعد في دعم وظائف الدماغ وسلامته، وتساعد على إنتاج الناقلات العصبية وتقليل الالتهاب .

احصل على فيتامينات ب

تساعد مجموعة فيتامينات ب على تهدئة التوتر ودعم الجهاز العصبي العديد من فيتامينات ب هي أيضًا عوامل مشتركة في مساعدة صحة الدماغ وتشكيل النواقل العصبية، يمكن العثور على فيتامينات ب في العديد من الخضروات، مثل الخضار الورقية الداكنة والحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين .

سمك السلمون

يعتبر السلمون مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مادة مضادة للالتهابات بدرجة عالية ، أوميغا 3 ، وخاصة EPA و DHA ، ضرورية لنمو الدماغ والجهاز العصبي، لقد ثبت أنها تمنع الاكتئاب - تشير الدراسات إلى أن المجتمعات التي يستهلك فيها الناس المزيد من الأسماك الدهنية أقل عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب بالإضافة إلى أنها يمكن أن تؤثر حتى على شخصياتنا والتحكم في الانفعالات .

خضروات ذات أوراق داكنة

هذه غنية بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف لتحقيق التوازن في نسبة السكر في الدم ، وفيتامينات ب لتعزيز وظائف المخ، والحديد تشير الدلائل إلى أن نقص الحديد مرتبط بتغيير السلوك العاطفي والقلق وتعطيل الناقلات العصبية.

يساعدنا الحديد (وفيتامينات ب) أيضًا على إنتاج الطاقة، وقد تقودنا المزيد من الطاقة إلى الشعور بالإيجابية وتعزيز قدرتنا على المشاركة في الأنشطة التي نستمتع بها، ومع ذلك ، فإن الكثير من الحديد في الدماغ يمكن أن يضعف أيضًا الناقلات العصبية - إنه وضع Goldilocks حيث تحصل على مستويات الحديد لديك `` بشكل صحيح تمامًا ''.

لذا تناول مجموعة من السبانخ ، واللفت ، والكرنب ، والسلق السويسري ، والميزونا ، والخردل الأخضر ، والهندباء ، أو أي نوع من الخضر الورقية الداكنة التي تستمتع بها ، وجرب طرقًا مختلفة لإضافتها إلى نظامك الغذائي .

بذور الشيا

بذور الشيا هي مصدر نباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي على ثروة من العناصر الغذائية الإضافية مثل البروتين والألياف والكالسيوم والحديد، هذا الطعام المعزز للمزاج هو أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم، وهو معدن طبيعي يساعد في الاسترخاء، ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق .

عدس

توفر هذه النبضات الصغيرة والقوية إمدادًا جيدًا بحمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الذي يساعد في تطوير الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد إضافة المزيد منه إلى نظامك الغذائي في تحسين مزاجك.

كما أنها غنية بالألياف للتحكم في نسبة السكر في الدم والحديد والبروتين وفيتامين ب 6 ؛ يساعد هذا الأخير أجسامنا على صنع نواقل عصبية تعزز الحالة المزاجية مثل السيروتونين والدوبامين. ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 6 بالاكتئاب .

بيض

يعد البيض أحد الأطعمة المفضلة لتحسين الحالة المزاجية ، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامين د وفيتامين ب 12، لديهم حمولة من مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تدعم الجهاز العصبي ، وتحسن الحالة المزاجية وتساعد على إنتاج الناقلات العصبية ، وكذلك السيلينيوم المضاد للأكسدة. نظرًا لأن الدماغ أكثر عرضة للتلف التأكسدي ، فإن تناول الأطعمة المضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الدماغ والحفاظ عليه (ومزاجنا الإيجابي في هذه العملية).

أفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون مغذية ذات ملمس كريمي للغاية، ويحتوي على فيتامين B6 والألياف وفيتامين E وفيتامين C، كما أنه يحتوي على فيتامين B5 الذي يساعد على تصنيع الناقلات العصبية ويدعم الغدد الكظرية.

الفلفل

يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين سي المضاد للأكسدة، والذي يمكن أن يساعد في وظيفة الناقل العصبي وتحسين الإدراك، ثبت أن علاجات فيتامين سي تحسن الحالة المزاجية وتقلل من التوتر.