دراسة توضح خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء

أظهرت الدراسة، التي نسقها خبراء من إمبريال كوليدج لندن، وجود صلة سببية بين متغيرات المخاطر الخاصة بالعلاقات وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء وتقترح استراتيجيات التخفيف المحتملة، وفقًا لبحث جديد من المرجح أن تعاني النساء من مشاكل في القلب والأوعية الدموية إذا كان لديهن ولادات مبكرة، والمزيد من الولادات الحية، وبدء فترة مبكرة.

وفقًا لهذا البحث، فإن الولادات الأولى المبكرة، والمزيد من الولادات الحية، والبدء المبكر للفترات كلها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

توضح الدراسة، التي قام بتنسيقها خبراء من إمبريال كوليدج لندن، وجود صلة سببية بين متغيرات المخاطر الخاصة بالجنس وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء وتقترح استراتيجيات التخفيف المحتملة.

الدراسة هي التحليل الأكثر شمولاً حتى الآن للعوامل الإنجابية الخاصة بالمرأة وعلاقتها بمجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب)، وأمراض القلب التاجية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، يأمل الباحثون أن يساعد الأطباء على فهم عوامل الخطر لدى النساء ومراقبتها بشكل أفضل والتدخل عند الاقتضاء.

وجد الباحثون أيضًا أن الكثير من المخاطر المتزايدة للإصابة بدورة شهرية مبكرة ناتجة عن ارتباط هذا العامل بارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى النساء (BMI). هذا يعني أن خفض مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر. يمكن الحد جزئيًا من الخطر المتزايد للولادة الأولى المبكرة من خلال العمل على عوامل الخطر التقليدية لأمراض القلب ، مثل مؤشر كتلة الجسم ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم.

قالت الدكتورة مادالينا أرديسينو، المؤلفة الرئيسية للدراسة، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن: "غالبًا ما يتم وصف النساء على أنهن معرضات لخطر منخفض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى التأخير في التشخيص، حتى عندما يتم تشخيصهن ، يميلون إلى تلقي علاج أقل استهدافًا من الرجال.

"تُظهر هذه الدراسة ارتباطًا واضحًا بين العوامل الإنجابية وأمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا لا يعني أن النساء يجب أن يقلقن إذا كان لديهن فترة في سن مبكرة أو أنجبن أول ولادة مبكرة. أظهر بحثنا أن الخطر الإضافي لأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن التقليل من المرض إذا تم التحكم جيدًا في عوامل الخطر التقليدية مثل مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم. تسلط هذه النتائج الضوء على حاجة الأطباء لمراقبة عوامل الخطر هذه عن كثب لدى النساء والتدخل عند الحاجة ".

قال الدكتور فو سيونج نج، كبير مؤلفي الدراسة، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن: "ركزت العديد من الدراسات السابقة حول أمراض القلب والأوعية الدموية على الرجال، لكن بحثنا يظهر أن هناك عوامل خاصة بالجنس التي تؤثر على المخاطر بالنسبة للنساء. "بينما لا يمكننا تحديد مقدار هذه العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، تظهر دراستنا أن التاريخ الإنجابي مهم ويشير إلى تأثير سببي. نحن بحاجة إلى فهم المزيد عن هذه العوامل للتأكد من حصول النساء على أفضل رعاية ممكنة ".

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى العلاقة بين العوامل التناسلية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل ما إذا كانت هناك علاقة خطية أو غير خطية بين العامل وزيادة المخاطر. غالبًا ما يُعتقد أن أمراض القلب والأوعية الدموية مرض يصيب الرجل ، حيث يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة به في سن مبكرة أكثر من النساء. ومع ذلك ، فإن هذه المجموعة من الأمراض مشكلة خطيرة بالنسبة للنساء.

أظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن أمراض القلب التاجية تقتل أكثر من ضعف عدد النساء من سرطان الثدي في المملكة المتحدة كل عام ، مع وجود أكثر من 800000 امرأة في المملكة المتحدة مصابات بهذا المرض.

كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 380.000 امرأة على قيد الحياة في المملكة المتحدة اليوم قد نجين من نوبة قلبية.

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة الطبية المساعدة في مؤسسة القلب البريطانية واستشارية أمراض القلب: "الاعتقاد الخاطئ بأن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب الرجال في الغالب تكلف النساء صحتهن ، وحتى حياتهن.

"من الأهمية بمكان أن يتم تمكين النساء بمعرفة ما يمكن أن يعرضهن لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية في المستقبل، وهذا يشمل المخاطر المعروفة جيدًا التي تؤثر على الجميع - ولكن بالنسبة للنساء ، قد تكون هناك عوامل خطر إضافية من سنوات الإنجاب لإضافتها إلى القائمة. "إذا كنا سننقذ حياة المزيد من النساء ، فإن السؤال عن الدورة الشهرية والحمل يجب أن يكون روتينيًا عند تقييم خطر إصابة كل امرأة بأمراض القلب والسكتة الدماغية."