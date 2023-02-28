المعهد المالي البريطاني: مصر واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار في إفريقيا

قال المعهد المالي البريطاني «ذي بانكر»، في تقرير صدر مؤخرا، إن مصر لا تزال تبرز كواحدة من النقاط الساخنة الرئيسية للاستثمار في إفريقيا، على الرغم من التقلبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

وبحسب التقرير، تتناقض المستويات الصحية لنشاط الاندماج والاستحواذ في مصر مع معظم بقية القارة.

وتماشيًا مع الاتجاهات الدولية، شهدت إفريقيا تراجعا في نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022، بعد انفجار الصفقات في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ يتمتع بصحة جيدة في قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية في القارة.

وفي حين تركز جزء كبير من هذا النشاط على مصر، فقد تم الإبلاغ أيضا عن صفقات كبيرة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى للقارة في القارة، ولا سيما كينيا ونيجيريا.