الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم عامل يتاجر في الحشيش 50 ألف جنيه بسوهاج

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 100 جرام كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض سكين بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج الحشيش عامل تغريم

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