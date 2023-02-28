الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لتمهيد الطرق والشوارع بقرى ناصر فى بنى سويف

أحد شوارع قرى ناصر
أحد شوارع قرى ناصر في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر عددًا من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن حياة كريمة، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تنفيذ خطة العمل والتي تهدف للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية، حيث تم الدفع بمعدات الحركة الميكانيكية من لوادر وجليدرات وسيارات نصف نقل لتمهيد الطرق والشوارع بنطاق المركز منها طريق ديمو والشوارع الرئيسية بقرية إشمنت والحرجة وقرية الحمام وتوابعها، كما تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة ورفع تراكمات القمامة بشوارع جمال عبد الناصر وشجرة الدر وشارع بورسعيد والطريق السريع وشارع الجيش.

وقامت الوحدة المحلية لقرية بهبشين بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطة الإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية والحفر، والعمل على إزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، حيث يشير الموقف الحالي إلى تواصل أعمال صب أرضية السوق المطور، واستمرار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية من دهانات ونجارة ودورات مياه والسور الخارجي لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة، كما تمت متابعة أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري للموقف النموذجي للقرية من سيراميك وكهرباء وأعمال الصرف الصحي الخاصة وكذا أعمال المباني والحدادة لصب الطابق الثاني علوي للمركز الطبي الشامل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطرق والشوارع المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدات المحلية بهبشين رؤساء الوحدات المحلية

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