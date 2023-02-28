الثلاثاء 28 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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محافظات

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طوخ الخيل غدا

الدكتور محمد نادي
الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، خلال يومي 1و2 مارس، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا 

وكانت مديرية الصحة، قد سبق وأعلنت أنه في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واصلت المديرية تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، خلال شهر يناير الماضي، شملت قري البرشا بمركز ملوي والخياري بمركز ابوقرقاص، والجرنوس ببنى مزار، طحا بمركز سمالوط، المركز الطبي الحضري بدير مواس، دير البرشا بمركز ملوي، بنى موس بابو قرقاص، دفش بمركز سمالوط، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألف و288 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1156 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتيه لعدد 119 حالة، واشعة سينية 55 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 1051 متردد وتحويل للمستشفى عدد 301 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 1028 متردد.

صحة المنيا قافلة طبية لأهالي قرية طوخ الخيل بمركز المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

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