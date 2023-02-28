الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن عن مسابقة «مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره».. اليوم

الاعلى للثقافة
الاعلى للثقافة

‎تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن "افتتاح معرض مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب الموهوبين تحت سن ٣٥ عاما في مجالات التصوير وتصميم البوسترات، في مجال "مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، والإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية.

يفتتح المعرض في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء 28 فبراير الحالي ببهو المجلس الأعلى للثقافة، ويستمر حتى 5 مارس 2023، ويتضمن المعرض عرض للأعمال المقدمة والفائزة في المسابقة، والإعلان عن أسماء الفائزين.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن سابقًا عن إقامة المسابقة التي اقترحتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة والتي تأتي في إطار جهود وزارة الثقافة في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد، وقد خصص المجلس (3) جوائز على النحو التالي:
- الجائزة الأولى وقيمتها ١٠٠٠٠ جنيه
- الجائزة الثانية وقيمتها ٨٠٠٠ جنيه
- الجائزة الثالثة وقيمتها ٥٠٠٠ جنيه.

وزيرة الثقافة هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة معرض مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب

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