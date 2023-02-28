الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 850 طن مخلفات وإزالة 45 حالة تعدي على أراض زراعية بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية تلة أزالت 45 حالة تعد على أراض زراعية، وتحرير 150 محضر بناء مخالف للقانون، وتحرير 186 انذار بيئة و أشغال ورفع 850 طنا من المخلفات وصيانة وتركيب 246 كشاف و أعمدة انارة و خلايا كهربائيه وشد أسلاك كهربائية بطول 1500 متر خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية تلة أزالت 45 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة فدان و 5 قراريط و 20 سهم، كما تحرير 150 محضر بناء مخالف للقانون 119 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على أملاك الدولة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم الانارة بالقرية واصل اعماله بعمل صيانة 10 أعمدة إنارة ، و 120 كشاف إنارة، وتركيب 32 كشاف وتم استبدال 72 لمبة ليد وصيانة 12 خلية كهربائية، كما وشد أسلاك كهربائية بطول 1500 متر بنطاق الوحدة 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 850 طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة المتراكمة بالقرية والقرى التابعة لها وتحرير 20 محضر إشغال طريق، و 166 محضر إنذار بيئة و محاضر رش مياه و بيئة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض ةخلال شهر فبراير 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإدارات الحكومية و الوحدات المحلية بمدينة المنيا و المراكز، مشيرا إلي أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لإدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا و القرى و الأحياء لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المنيا رفع 850 طن مخلفات قرية تلة بمركز إزالة 45 حالة تعدي صيانة وتركيب 346 عامود وكشاف إنارة تحرير 186 أنذار بيئة وأشغال خلال فبراير اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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