مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء قيادته دراجة بخارية بطريق المنير أسفل الأوسطي، بنطاق مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزوامل المركزي بوصول" عبدالحليم س ع" 18 عاما مقيم قرية المنير نطاق مركز مشتول السوق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.



وبتوقيع الكشف الصحي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة نتيجة إصابته بتهتك بعظام الجمجمة وخروج المخ، إثر تعرضه لحادث تصادم من سيارة أثناء قيادته دراجة بخارية طريق المنير أسفل الأوسطى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.